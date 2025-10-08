Жители Екатеринбурга рассказали, какой размер пенсии считают достойным

«В феврале этого года пенсионные ожидания горожан были чуть меньше — 48,8 тысячи рублей. Год назад, в июне 2024, сумма ровнялась 47,7 тысячам рублей, а в декабре 2023 — 47,6 тысячам», — говорится в исследовании.
В целом россияне считают, что размер достойной пенсии сейчас составляет 49,8 тысяч рублей. Это на 4% больше, чем в июне 2024 года.
