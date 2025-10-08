Открытие нобелевских лауреатов по химии упростит опреснение морской воды

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по химии облегчит процесс опреснения морской воды, а также позволит добывать из нее литий, необходимый для промышленности. Об этом рассказал ТАСС доктор химических наук, профессор РАН, декан факультета физико-математических и естественных наук РУДН Леонид Воскресенский.
Ученые из Японии, Австралии и США отмечены премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.
«За счет своей структуры некоторые металлоорганические каркасы могут быть использованы как ион-селективные мембраны, что делает возможным их использование в установках по опреснению воды. Кроме этого, в процессе опреснения также можно будет добывать литий, в котором очень нуждается промышленность», — рассказал профессор.
По его мнению, потенциал практического применения у этого открытия очень высок.
«Площадь поверхности и внутренний объем этой новой категории кристаллических материалов может подстраиваться под конкретную задачу, что делает их очень привлекательными для использования в качестве катализаторов в широком спектре химических процессов», — добавил Воскресенский, уточнив, что открытие можно использовать для осушения воздуха, улавливания углекислого газа и даже хранения токсичных газов.