Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Открытие нобелевских лауреатов по химии упростит опреснение морской воды

Разработка также позволит добывать из воды литий, необходимый для промышленности, рассказал декан факультета физико-математических и естественных наук РУДН Леонид Воскресенский.

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по химии облегчит процесс опреснения морской воды, а также позволит добывать из нее литий, необходимый для промышленности. Об этом рассказал ТАСС доктор химических наук, профессор РАН, декан факультета физико-математических и естественных наук РУДН Леонид Воскресенский.

Ученые из Японии, Австралии и США отмечены премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.

«За счет своей структуры некоторые металлоорганические каркасы могут быть использованы как ион-селективные мембраны, что делает возможным их использование в установках по опреснению воды. Кроме этого, в процессе опреснения также можно будет добывать литий, в котором очень нуждается промышленность», — рассказал профессор.

По его мнению, потенциал практического применения у этого открытия очень высок.

«Площадь поверхности и внутренний объем этой новой категории кристаллических материалов может подстраиваться под конкретную задачу, что делает их очень привлекательными для использования в качестве катализаторов в широком спектре химических процессов», — добавил Воскресенский, уточнив, что открытие можно использовать для осушения воздуха, улавливания углекислого газа и даже хранения токсичных газов.