Открытие нобелевских лауреатов по химии упростит опреснение морской воды

«За счет своей структуры некоторые металлоорганические каркасы могут быть использованы как ион-селективные мембраны, что делает возможным их использование в установках по опреснению воды. Кроме этого, в процессе опреснения также можно будет добывать литий, в котором очень нуждается промышленность», — рассказал профессор.