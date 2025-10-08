«Спасли жизнь и матери, и ребенку». Уникальная операция на сердце проведена в Беларуси беременной женщине

В Беларуси уникальная операция на сердце, проведенная в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология» позволила спасти жизни матери и ребенка. Подробности рассказали в пресс-службе РНПЦ.
Так, в июне в Беларуси впервые в РНПЦ «Кардиология» провели высокотехнологичную операцию на сердце 33-летней беременной пациентке. Женщина была на 23-й неделе беременности, когда ей потребовалось удалить миксому левого предсердия в условиях искусственного кровообращения.
Кардиохирургам и их коллегам из РНПЦ «Мать и дитя» удалось устранить жизнеугрожающую ситуацию для матери и не навредить плоду. Послеоперационный период прошел без осложнений, и белоруска смогла доносить беременность до 38-й недели.
Спустя время, 2 октября, женщине сделали плановое кесарево сечение, и она стала мамой доношенного мальчика с удовлетворительными показателями по шкале Апгар. Перед выпиской бригада врачей навестила пациентку.
А еще белорусские врачи рассказали о новом штамме коронавируса «Стратус» осенью 2025: главные симптомы, большая заразность, стоит насторожиться диабетикам и пожилым, почему не прививают детей.
Тем временем МАРТ предложил белорусам честно оценить работу маркетплейсов.