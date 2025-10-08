«Спасли жизнь и матери, и ребенку». Уникальная операция на сердце проведена в Беларуси беременной женщине

Так, в июне в Беларуси впервые в РНПЦ «Кардиология» провели высокотехнологичную операцию на сердце 33-летней беременной пациентке. Женщина была на 23-й неделе беременности, когда ей потребовалось удалить миксому левого предсердия в условиях искусственного кровообращения.