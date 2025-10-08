Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске перекрыли дорогу из-за археологических раскопок

В Красноярске перекрыли участок дороги у Афонтовой горы до конца 2025 года.

Источник: admkrsk.ru

В Красноярске временно закроют поворот с Копыловского моста в переулок Боготольский. Об этом рассказали в администрации города.

Движение перекрыли 8 октября в 10:00, на месте установили бетонные блоки и временные дорожные знаки.

Ограничения связаны с археологическими работами на территории памятника археологического наследия «Афонтова гора». Исследования проводит подрядная организация по контракту, заключённому управлением капитального строительства.

Археологи уже завершили раскопки у дома № 8 по улице Менжинского и сейчас работают в районе дома № 6. По словам специалистов, на месте найдено множество древних артефактов: скребки возрастом около 15 000 лет, костяной нож из ребра оленя, а также останки древних животных — бизонов, оленей и мамонтов.

Раскопки продлятся до конца ноября. После завершения исследований начнут искать подрядчика для реконструкции переулка Боготольский.

Обновлённая дорога соединит улицы Копылова и Новосибирскую. Протяжённость участка составит 676 метров, проезжая часть расширится до трёх-четырёх полос. Здесь появятся тротуары, остановки общественного транспорта, светофоры и новое благоустройство.