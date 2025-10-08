В Красноярске перекрыли дорогу из-за археологических раскопок

Археологи уже завершили раскопки у дома № 8 по улице Менжинского и сейчас работают в районе дома № 6. По словам специалистов, на месте найдено множество древних артефактов: скребки возрастом около 15 000 лет, костяной нож из ребра оленя, а также останки древних животных — бизонов, оленей и мамонтов.