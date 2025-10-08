В Красноярске перекрыли дорогу из-за археологических раскопок

В Красноярске временно закроют поворот с Копыловского моста в переулок Боготольский. Об этом рассказали в администрации города.
Движение перекрыли 8 октября в 10:00, на месте установили бетонные блоки и временные дорожные знаки.
Ограничения связаны с археологическими работами на территории памятника археологического наследия «Афонтова гора». Исследования проводит подрядная организация по контракту, заключённому управлением капитального строительства.
Археологи уже завершили раскопки у дома № 8 по улице Менжинского и сейчас работают в районе дома № 6. По словам специалистов, на месте найдено множество древних артефактов: скребки возрастом около 15 000 лет, костяной нож из ребра оленя, а также останки древних животных — бизонов, оленей и мамонтов.
Раскопки продлятся до конца ноября. После завершения исследований начнут искать подрядчика для реконструкции переулка Боготольский.
Обновлённая дорога соединит улицы Копылова и Новосибирскую. Протяжённость участка составит 676 метров, проезжая часть расширится до трёх-четырёх полос. Здесь появятся тротуары, остановки общественного транспорта, светофоры и новое благоустройство.