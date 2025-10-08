Генпрокуратура считает, что экс-судья ВС Момотов прикрывал сауны с проститутками

Сейчас Марченко в краснодарском СИЗО, его арестовали в конце сентября по делу о мошенничестве, уклонении от налогов и даче взятки (еще до задержания предприниматель ~подписал контракт и отправился на СВО~, но и здесь смог схитрить, послужив только «на бумаге», зато успев получить за это почти 670 тыс. руб., из-за чего его теперь также обвиняют в дезертирстве). В отличие от компаньона, Момотов остается на свободе. Прокуратура лишь требует отобрать в пользу государства его обширный бизнес: 44 земельных участка и 51 объект недвижимости стоимостью более 9 млрд руб. Это гостиницы, бани и кальянные в семи регионах. Соответствующий иск был подан в сентябре.