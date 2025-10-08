Ричмонд
В подмосковном Красноармейске благоустроили лесопарк

В «Банном лесу» появились новые пешеходные маршруты, велодорожки, зоны отдыха, детские и спортивные площадки.

Лесопарк «Банный лес» в Красноармейске Московской области благоустроили в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.

На площади 27,3 га обустроили новые пешеходные маршруты, в том числе для лыжных прогулок, и велодорожки. На территории оборудовали зоны отдыха со скамейками и защитными навесами, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк. Там также сделали освещение, смотровую площадку и установили камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. Кроме того, на пространстве работают прокат и кафе. Отметим, что при проведении работ были сохранены естественный ландшафт и деревья.

Торжественное открытие лесопарка состоялось в субботу, 4 октября. В честь события прошел забег «Первый шаг в Банном лесу», в котором приняли участие более 5 тысяч человек.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.