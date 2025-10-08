В подмосковном Красноармейске благоустроили лесопарк

На площади 27,3 га обустроили новые пешеходные маршруты, в том числе для лыжных прогулок, и велодорожки. На территории оборудовали зоны отдыха со скамейками и защитными навесами, детские игровые и спортивные площадки, воркаут-зону и скейт-парк. Там также сделали освещение, смотровую площадку и установили камеры видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. Кроме того, на пространстве работают прокат и кафе. Отметим, что при проведении работ были сохранены естественный ландшафт и деревья.