Омским работающим пенсионерам могут пересчитать пенсии, но нужно много денег

Депутаты партии «Справедливая Россия — за правду» направили в правительство РФ законопроект о перерасчете пенсий для работающих пенсионеров. Если она будет поддержана, изменения коснутся тысяч работающих пенсионеров Омской области.
Речь в законопроекте идет о периоде с 1 января 2016 года, когда для работающих пенсионеров была приостановлена индексация пенсий, по 31 декабря 2024 года.
Однако, по мнению экспертов, на повышение пенсий вряд ли стоит рассчитывать.
«Это повлияет на финансовое положение Социального фонда, в бюджете которого такие расходы не предусмотрены. Речь идет о сотнях миллиардов рублей», — приводит ТАСС слова профессора Финансового университета Александра Сафонова.
Напомним, на настоящий момент индексация пенсий работающим пенсионерам действует — она проводится с января 2025 года.