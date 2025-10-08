Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконным

Напомним, как передавало V102.RU, 7 августа 2025 года судья Андрей Кузнецов после нескольких месяцев рассмотрения дела по обвинению Ивана Геля в превышении полномочий, повлекших смерть человека, удалился в совещательную комнату. Все ждали, что он вынесет приговор, однако неожиданно он сообщил о своем решении вернуть дело в прокуратуру и следственный комитет, посчитав, что в обвинительном заключении есть недоработки, из-за которых невозможно рассматривать дело.