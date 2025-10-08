Открытие нобелевских лауреатов по химии применимо в сфере экологии и медицины

По словам специалиста, MOF имеет фундаментальное значение для химии и науки в целом. Открытие стерло границу между молекулярной и твердотельной химией, а также между неорганической и органической химией, создав новую парадигму в материаловедении. Лауреаты доказали, что самые перспективные материалы можно создавать, проектируя не только их атомный состав, но и их пространственную архитектуру. Это подтверждают показатели: MOF бьют все рекорды по удельной площади поверхности — до 7 000 кв. м/г — площадь футбольного поля в чайной ложке порошка, что критически важно для адсорбции.