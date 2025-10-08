Ричмонд
Открытие нобелевских лауреатов по химии применимо в сфере экологии и медицины

По словам директора мегафакультета наук о жизни и НОЦ инфохимии университета ИТМО Екатерины Скорб, разработка ученых стерла границу между молекулярной и твердотельной химией, а также между неорганической и органической химией.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 октября. /ТАСС/. Открытие нобелевских лауреатов по химии 2025 года в перспективе может использоваться в абсолютно разных сферах — от улавливания углекислого газа из воздуха до таргетной доставки лекарств. Об этом сообщила ТАСС доктор химических наук, профессор, директор мегафакультета наук о жизни и НОЦ инфохимии университета ИТМО Екатерина Скорб.

В среду в Стокгольме объявили, что Нобелевскую премию по химии получат Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги. Ученых отметили «за разработку металлоорганических каркасов» (metal-organic framework — MOF), говорится в мотивировочной части решения комитета.

«В перспективе MOF могут использоваться для сбора и хранения водорода и метана для экологичного транспорта на топливных элементах. На их основе возможно улавливание углекислого газа прямо из воздуха или дымовых газов для борьбы с изменением климата. В катализе MOF могут служить нанореакторами, где форма пор и активные центры обеспечивают высочайшую селективность реакции. В медицине с помощью MOF можно реализовать таргетную доставку лекарств в конкретные органы и ткани. В электронике — создать высокочувствительные датчики и новые типы проводников», — рассказала она.

По словам специалиста, MOF имеет фундаментальное значение для химии и науки в целом. Открытие стерло границу между молекулярной и твердотельной химией, а также между неорганической и органической химией, создав новую парадигму в материаловедении. Лауреаты доказали, что самые перспективные материалы можно создавать, проектируя не только их атомный состав, но и их пространственную архитектуру. Это подтверждают показатели: MOF бьют все рекорды по удельной площади поверхности — до 7 000 кв. м/г — площадь футбольного поля в чайной ложке порошка, что критически важно для адсорбции.

«Сегодня многие российские научные центры активно развивают это направление на мировом уровне. ИТМО, будучи университетом, сфокусированным на IT, фотонике и передовых материалах, использует открытие MOF не в классическом химическом синтезе, а в междисциплинарных исследованиях на стыке наук. Например, учеными ИТМО предложен целый спектр работ по логическим воротам и альтернативным устройствам по обработке информации на основе MOF», — сказала Скорб.

