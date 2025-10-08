Удостоенные «Нобелевки» химики помогли в создании систем добычи воды в пустыне

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сусуму Китагава, Ричард Робсон и Омар Яги, ставшие нобелевскими лауреатами в области химии за 2025 год, способствовали развитию технологий добычи воды в пустыне. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры неорганической химии химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Дмитрий Цымбаренко.
Исследователи из Японии, Австралии и США отмечены премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения Нобелевского комитета. МОФы представляют собой особый класс пористых материалов. Они обладают рядом уникальных свойств — например, на их основе можно создать эффективные сорбенты, улавливающие рекордные объемы различных соединений, а также высокочувствительные сенсоры.
«Удостоенные Нобелевской премии ученые разработали “химический конструктор”, который за прошедшие три десятилетия вошел в основу множества разработок. На основе МОФов созданы устройства, позволяющие добывать воду в пустыне — улавливать ее ночью из влажного воздуха», — сказал Цымбаренко в разговоре с ТАСС.
Такие материалы уже применяются в нефтехимической промышленности в виде катализаторов и сорбентов, добавил он.