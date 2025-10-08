Власти Балтийска назвали дату начала отопительного сезона

Ранее министр строительства и ЖКХ Сергей Черномаз говорил, что в Балтийске система «уже находится на циркуляции», но дома пока не подключают. При этом он не стал прогнозировать даты старта сезона. Черномаз также отметил, что сейчас половина Балтийска отапливается от муниципальной угольной котельной, половина — от мазутной котельной 33-го Судоремонтного завода. «В настоящий момент запитка от 33-го СРЗ, он уже находится на циркуляции, как только мы достигаем параметров, сразу же на следующий день мы начинаем заполнять дома», — сказал он.