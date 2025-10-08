В Ростове и Новочеркасске на рекультивацию полигонов ТБО выделили 215 млн рублей

На восстановление ростовского полигона в Северо-Западной промзоне направят 131,2 млн рублей из городского бюджета. Уже выполнены первоначальные работы: уложены биоматы и внесены удобрения. В течение трех лет специалисты будут ухаживать за растительным покровом, проводить покос травы и обезвреживать свалочный газ с помощью трех газосжигательных установок, системы колодцев и транспортировки.