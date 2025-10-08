Ричмонд
В Ростове и Новочеркасске на рекультивацию полигонов ТБО выделили 215 млн рублей

Рекультивацию полигонов ТБО в Ростове и Новочеркасске оценили в 215 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Биологическую рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске планируют провести за 215 млн рублей. Об этом пишут СМИ со ссылкой на министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

На восстановление ростовского полигона в Северо-Западной промзоне направят 131,2 млн рублей из городского бюджета. Уже выполнены первоначальные работы: уложены биоматы и внесены удобрения. В течение трех лет специалисты будут ухаживать за растительным покровом, проводить покос травы и обезвреживать свалочный газ с помощью трех газосжигательных установок, системы колодцев и транспортировки.

Рекультивация новочеркасского полигона обойдется в 84,47 млн рублей и займет четыре года. Проект включает подготовку почвы, укладку биоматов, посев трав и последующий уход за зелеными насаждениями. Комплексные меры позволят восстановить экосистему на местах бывших свалок.

