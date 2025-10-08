В Казани экипаж автобуса спас потерявшую память бабушку

В Казани произошел трогательный случай помощи пожилому человеку. Во вторник, 7 октября, кондуктор автобуса № 5 Замира заметила, что после окончания маршрута на остановке «Халитова» в салоне осталась плачущая пожилая женщина. Пенсионерка не помнила своего имени, не знала адреса и не могла назвать телефоны родственников.