В Казани экипаж автобуса спас потерявшую память бабушку

В Казани произошел трогательный случай помощи пожилому человеку. Во вторник, 7 октября, кондуктор автобуса № 5 Замира заметила, что после окончания маршрута на остановке «Халитова» в салоне осталась плачущая пожилая женщина. Пенсионерка не помнила своего имени, не знала адреса и не могла назвать телефоны родственников.
Экипаж проявил участие: кондуктор поделилась с бабушкой своим обедом и водой, а водитель Айрат принял решение снять автобус с маршрута. Они вызвали скорую помощь и полицию, обеспечив безопасность пенсионерки до приезда медиков, сообщает пресс-служба ПАТП № 2.