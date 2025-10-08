В воронежскую поликлинику № 12 поступило новое оборудование

Новое оборудование закупили и ввели в эксплуатацию по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в воронежской поликлинике № 12 городской клинической больницы № 11. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Воронежской области.
В медицинское учреждение поступил комплекс для нагрузочного тестирования и реабилитации с биологической обратной связью. Аппарат позволяет диагностировать ишемическую болезнь сердца, сердечную и легочную недостаточность. Также врачи смогут исследовать нарушения ритма сердца при нагрузке, оценить толерантность к физнагрузке. Кроме того, при помощи комплекса можно будет определить физическое состояние у спортсменов.
«Запись ЭКГ во время нагрузочного тестирования осуществляется по Bluetooth — без помех. Тестирование можно проводить по нескольким протоколам в зависимости от целей исследования. В процессе идет автоматическая регуляция нагрузки, но можно менять показатели и в ручном режиме», — рассказала врач функциональной диагностики Наталья Авдеева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.