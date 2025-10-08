Обкатка новых современных трамваев прошла в Иркутске

Сегодня, 8 октября, в Иркутске произошла обкатка современных трамваев. Два новых экземпляра поступили совсем недавно в парк городского трамвайно-троллейбусного депо. Корр. ИА IrkutskMedia пообщался с начальником МУП «Иркутскгортранс» Дмитрием Климовым. По словам руководителя учреждения, подвижной состав амортизирован на 32 года, то есть срок эксплуатации исчерпан, и его продлевают за счет модернизации уже дважды.
Руководство организовало для корреспондента агентства экскурсию по маршруту на новом трамвае. Водитель-наставник Ольга Бондюгина рассказала о непростых трудовых буднях водителей. Председатель профсоюза Александр Волосатов поделился подробностями о новшествах в конструкции транспортных средств. В новых трамваях были учтены пожелания водителей, и кабины были доработаны под потребности сотрудников МУП «Иркутскгортранс».
Ранее агентство сообщало, что новые машины пустят по маршрутам № 1 и № 4. Выпуск на линию двух новых трамваев запланировали на вторую половину октября — после технического подключения и обкатки. В ноябре ожидается поставка ещё двух кузовов трамваев.