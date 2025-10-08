Обкатка новых современных трамваев прошла в Иркутске

Сегодня, 8 октября, в Иркутске произошла обкатка современных трамваев. Два новых экземпляра поступили совсем недавно в парк городского трамвайно-троллейбусного депо. Корр. ИА IrkutskMedia пообщался с начальником МУП «Иркутскгортранс» Дмитрием Климовым. По словам руководителя учреждения, подвижной состав амортизирован на 32 года, то есть срок эксплуатации исчерпан, и его продлевают за счет модернизации уже дважды.