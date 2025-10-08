РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде «Буревестник»

РЖД в среду сообщили, что пассажирские двухэтажные вагоны с местами для сидения, построенные по заказу ФПК («дочка» РЖД) и предназначенные для использования в составе фирменного поезда «Буревестник» Москва — Нижний Новгород, подтвердили сертификат соответствия требованиям техрегламента Таможенного союза. Салон имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест.
«В отличие от вагонов предшествующей модификации, которые эксплуатируются в составах поезда “Аврора”, в них установлен дополнительный туалет (теперь их три в каждом вагоне), а инновационная подсветка “звёздное небо” есть не только в вагонах первого, но и второго классов», — говорится в сообщении РЖД.
Представитель компании уточнил РИА Новости, что, таким образом, подсветка «звездное небо» будет во всех вагонах этого поезда с местами для сидения.
РЖД добавляют, что в вагонах будут индивидуальные розетки, разъёмы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья
«Ливрея поезда сочетает зелёный и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. А в интерьере вагонов используются серые, бежевые и светло-зелёные тона, создающие уютную атмосферу», — пишет РЖД.
Компания уточняет, что к моменту запуска «Буревестника» производитель (ТВЗ) планирует передать ФПК 37 вагонов разных моделей, необходимых для формирования составов. В поезде будет от 10 современных двухэтажных вагонов: с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро.
РЖД сообщали, что поезд «Буревестник» в двухэтажном исполнении начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря. Производитель вагонов — «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в свою очередь напоминает, что одноэтажный поезд «Буревестник» связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года — Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
РЖД сообщали, что с запуска ежедневно будут курсировать три пары поездов «Буревестник», отправляясь из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днём и вечером. Утренний поезд из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, дневной и вечерний — с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днём, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний — на Ярославский. В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути в одну сторону — около 4 часов.