РЖД рассказали, что будет в обновленном поезде «Буревестник»

РЖД сообщали, что поезд «Буревестник» в двухэтажном исполнении начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря. Производитель вагонов — «Трансмашхолдинг» (ТМХ) в свою очередь напоминает, что одноэтажный поезд «Буревестник» связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года — Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.