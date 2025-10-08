Выпускники колледжа в Ленобласти познакомились с основами госслужбы

Выпускники колледжа Бокситогорского института (филиала) Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина приняли участие в деловой игре «Человеческий ресурс на службе государству и обществу». Мероприятие по профориентации организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном комитете по труду и занятости населения.
Вначале выпускники специальности «право и организация социального обеспечения» разделились на две команды: «Юридический Геркулес» и «Наставники». Молодые специалисты разобрались, как работает система власти, искали варианты решения актуальных социальных проблем, а также предлагали идеи для развития города, региона и страны. Помимо прочего, выпускники увидели, как проходит собеседование в государственных органах, и даже составляли вопросы для кандидатов. По итогам всех испытаний победу одержала команда «Юридический Геркулес».
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.