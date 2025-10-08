Выпускники колледжа в Ленобласти познакомились с основами госслужбы

Вначале выпускники специальности «право и организация социального обеспечения» разделились на две команды: «Юридический Геркулес» и «Наставники». Молодые специалисты разобрались, как работает система власти, искали варианты решения актуальных социальных проблем, а также предлагали идеи для развития города, региона и страны. Помимо прочего, выпускники увидели, как проходит собеседование в государственных органах, и даже составляли вопросы для кандидатов. По итогам всех испытаний победу одержала команда «Юридический Геркулес».