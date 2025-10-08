Минчанин приехал в больницу с болями в сердце, а врачи вызвали милицию. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Так, в медучреждение с жалобами на боли в сердце обратился 28-летний минчанин. Мужчина согласился лечь в больницу, но во время оформления в его личных вещах обнаружилось 15 свертков с белым порошкообразным веществом. Врачи немедленно вызвали милицию.
Экспертиза показала, что в свертках, которые с собой были у минчанина, находилось 30 граммов опасного психотропа. Минчанин должен был разложить их по тайникам.
— Сам фигурант психотропы не употребляет, но около полутора недели проработал на наркомаркет, — прокомментировали в ГУВД.
Задержанного будут судить за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта.
Еще прокуратура сказала подробности дела четырех экстремистов: «Вели преступную деятельность на территории Беларуси, Украины, Польши и Литвы».
А в СК сообщили, что минчанин ударил по голове девочку в автобусе и взялся за нож, когда за нее заступились.