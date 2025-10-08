Минчанин приехал в больницу с болями в сердце, а врачи вызвали милицию

Так, в медучреждение с жалобами на боли в сердце обратился 28-летний минчанин. Мужчина согласился лечь в больницу, но во время оформления в его личных вещах обнаружилось 15 свертков с белым порошкообразным веществом. Врачи немедленно вызвали милицию.