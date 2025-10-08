Путин наградил дочь Кадырова почетной грамотой

Он поблагодарил главу государства за высокую оценку деятельности Хадижат Кадыровой. Глава региона также отметил, что считает награду признанием не только личных заслуг дочери, но и заслуг всей чеченской молодежи. Кадыров также рассказал, что она активно представляет регион на федеральных и международных площадках, участвует в масштабных форумах и саммитах, где «демонстрирует современный, образованный и духовно богатый облик чеченской молодежи».