Управляющая компания обманула жителей Белебея на 70 тысяч рублей

В Башкирии прокуроры заставили УК вернуть 70 тысяч рублей жильцам.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Белебее прокуратура выявила нарушения в работе ООО УК «Радуга», обслуживающей многоквартирный дом по улице Волгоградской. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

В минувшем августе управляющая компания без оснований в одностороннем порядке начислила собственникам помещений плату за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования. Кроме того, в квитанции об оплате коммунальных услуг были незаконно включены расходы на юридические услуги.

По инициативе прокуратуры директора УК привлекли к административной ответственности по статье за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

После вмешательства надзорного ведомства жильцам произведен перерасчет платы на сумму почти 70 тысяч рублей.

