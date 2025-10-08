Управляющая компания обманула жителей Белебея на 70 тысяч рублей

В башкирском городе Белебее прокуратура выявила нарушения в работе ООО УК «Радуга», обслуживающей многоквартирный дом по улице Волгоградской. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
В минувшем августе управляющая компания без оснований в одностороннем порядке начислила собственникам помещений плату за техническое диагностирование внутридомового газового оборудования. Кроме того, в квитанции об оплате коммунальных услуг были незаконно включены расходы на юридические услуги.
По инициативе прокуратуры директора УК привлекли к административной ответственности по статье за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.
После вмешательства надзорного ведомства жильцам произведен перерасчет платы на сумму почти 70 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.