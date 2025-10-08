Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 9 октября 2025

Жители Свердловского и Ленинского районов останутся без света в ночные часы. В Октябрьском и Правобережном районах электричество будут отключать в разные промежутки времени в течение дня. Например, с временными неудобствами столкнутся те, кто живет в домах на улицах Донская, Коммунистическая, Байкальская, Волжская, Степана Разина, Тимирязева, Рабочая и других. Некоторым сибирякам придется провести без света почти весь день.