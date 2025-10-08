На расселение аварийного жилья в ЛНР выделили больше миллиарда рублей

ЛУГАНСК, 8 окт — РИА Новости. Более 1,2 миллиарда рублей будет выделено в 2025 году в рамках 5-летней программы по переселению жителей ЛНР из аварийных домов, сообщили в правительстве республики.
«Правительство ЛНР утвердило региональную адресную программу “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2025—2030 годах”… Уже в этом году в рамках программы переселения будет выделено более 1,2 миллиарда рублей», — говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.
По информации правительства, до конца 2026 года планируется помочь около 500 гражданам из 36 многоквартирных домов, признанных аварийными в Стаханове, Перевальске, Брянке, Алчевске, Кировске, Свердловске, Красном Луче, Антраците и Краснодоне. Отмечается, что выделенные средства буду использованы в качестве возмещения гражданам, а также на закупку квартир в новостройках и на вторичном рынке.