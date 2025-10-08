«Мобильные комплексы и камеры с аналитикой». Раскрыты способы контроля парковок в Минске

Стало известно, какие в Минске будут способы контроля парковки, пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказал директор госучреждения «Парковки столицы» Михаил Филиппов, в столице контролировать своевременную оплату за парковку будут с помощью специальных мобильных комплексов и видеокамер с функцией аналитики.
Фиксироваться оплата либо неоплата на парковках будут при помощи специально оборудованных транспортных средств. Информацию будут передавать в программный комплекс «Парковка.бай». Кроме того, будут работать специалисты, у которых будут планшеты, оставляя желтые бланки с уведомлениями о необходимости оплаты.
И также на открытых парковках будут работать видеокамеры с функцией аналитики. Камеры будут фиксировать время приезда авто и его регистрационный знак, а затем — время выезда с парковки. При неоплате автовладельцам выставят претензию.
— Находить неплательщиков будем с помощью автоматизированной информационной системы ГАИ, — пояснил директор госучреждения.
Если автовладелец так и не отреагирует, то исковое заявление передадут в суд. В этом случае нарушителю придется заплатить за парковку, — одну базовую величину (42 белорусских рубля в октябре 2025-го) за несвоевременную плату и возместить судебные издержки.
— Девяноста процентов нарушителей, получив претензию, приходят в кассу учреждения и оплачивают долг, — пояснил Филиппов.
