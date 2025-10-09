В Казани приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения

В паспортном центре Казани на улице Михаила Миля временно приостановлены прием и выдача заграничных паспортов нового поколения. Как сообщили в МВД по Татарстану, причиной стали технические неполадки в работе системы.
Сотрудники центра информируют посетителей о том, что услуги возобновятся в штатном режиме после устранения проблем. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями информации о работе учреждения.
Ранее МВД России уже опровергало слухи о системных проблемах с загранпаспортами россиян, уточняя, что отдельные технические сбои не влияют на общую ситуацию с выдачей документов.