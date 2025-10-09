Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани приостановили выдачу загранпаспортов нового поколения

Ограничения связаны с техническими неполадками.

Источник: Комсомольская правда

В паспортном центре Казани на улице Михаила Миля временно приостановлены прием и выдача заграничных паспортов нового поколения. Как сообщили в МВД по Татарстану, причиной стали технические неполадки в работе системы.

Сотрудники центра информируют посетителей о том, что услуги возобновятся в штатном режиме после устранения проблем. Гражданам рекомендуют следить за обновлениями информации о работе учреждения.

Ранее МВД России уже опровергало слухи о системных проблемах с загранпаспортами россиян, уточняя, что отдельные технические сбои не влияют на общую ситуацию с выдачей документов.