В лесу Забайкалья в объектив фотоловушки попали медведь, волк и косули

Снимки показывают жизнь диких животных в их привычной среде обитания. На кадрах запечатлены косули, застывшие в напряжении во время еды, чутко прислушивающиеся к каждому шороху. Молодой медведь увлечен поисками пропитания, а волк, скрываясь в высокой траве, выслеживает добычу.