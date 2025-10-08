В лесу Забайкалья в объектив фотоловушки попали медведь, волк и косули

В лесу Забайкалья объектив фотоловушки запечатлел медведя, волка и косуль. Об этом сообщается в телеграм-канале Минприроды Забайкалья.
— Звери были пугливые, ходили с осторожностью и на вид казались свирепыми, — уточнили в пресс-службе Минприроды региона.
Снимки показывают жизнь диких животных в их привычной среде обитания. На кадрах запечатлены косули, застывшие в напряжении во время еды, чутко прислушивающиеся к каждому шороху. Молодой медведь увлечен поисками пропитания, а волк, скрываясь в высокой траве, выслеживает добычу.
Фото: телеграм-канал Минприроды Забайкалья.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Ленинском районе Иркутска 12 подростков пострадали от укусов бездомных собак за два года. Известно, что все собаки были чипированы.