Открытие нобелевских лауреатов по химии позволяет собирать соединения как Lego

НОВОСИБИРСК, 8 октября. /ТАСС/. Открытые нобелевскими лауреатами по химии пористые металлорганические координационные полимеры (МОКП) позволяют химикам создавать новые структуры как конструктор Lego. Они дают более точный контроль над атомной структурой, что позволяет создавать материалы с заданными свойствами, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, преподаватель Новосибирского госуниверситета (НГУ) Данил Дыбцев.
«Нобелевский комитет отметил трех выдающихся ученых, стоящих у истоков методологии структурного и функционального дизайна данных соединений — Ричарда Робсона, Сусуму Китагава и Омара Яги. Благодаря, во многом, их открытиям, сегодняшняя химия МОКП напоминает конструктор Lego, где исследователи могут по своему желанию комбинировать размер, форму и цвет кубиков, собирая из них самые разные структуры, с той лишь разницей, что кубики в руках ученых это отдельные атомы и молекулы», — сказал собеседник агентства.
Более того, точный контроль атомной структуры таких соединений открывает путь к получению материалов с наперед заданными свойствами, что предопределяет их прикладной потенциал и промышленное использование, отметил он. Например, эти полимеры обладают рекордной адсорбцией метана и водорода — высокоэкологичного топлива настоящего и будущего. Кроме этого, они могут эффективно разделять смеси близких или даже идентичных по своим физическим свойствам веществ на отдельные компоненты.
По словам ученого, металлорганические координационные полимеры могут использоваться в очистке лекарственных молекул от нежелательных примесей, а также в извлечении загрязнителей, тяжелых металлов из окружающей среды.
«Хотя первое соединение такого типа известно почти три столетия как краситель “берлинская лазурь”, стремительную популярность МОКП начали набирать около 25 лет назад с обнаружением их рекордной пористости, намного превосходящую все известные на тот момент сорбенты. Один грамм такого соединения может заключать в себе поверхность целого футбольного поля», — отметил химик, добавив, что получением и изучением свойств этих полимеров сейчас занимаются сотни научных коллективов по всему миру.
В среду стало известно, что Нобелевскую премию в области химии за 2025 год получат японец Сусуму Китагава, австралиец Ричард Робсон и американец Омар Яги. Ученых отметили премией «за разработку металлоорганических каркасов», говорится в мотивировочной части решения комитета.