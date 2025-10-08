Простые способы проверки технических характеристик компьютера

* Процессор, или CPU (от англ. central processing unit) — это мозг компьютера, который отвечает за все вычисления и управляет другими компонентами системы. В характеристиках указывается производитель (например, Intel, AMD), модель, тактовая частота и количество ядер. Число ядер влияет на то, сколько задач одновременно может выполнять компьютер. Например, двухъядерный процессор хорошо справится с офисными программами, а восьмиядерный подойдет для игр и монтажа видеороликов. Тактовая частота измеряется в гигагерцах и показывает, сколько операций в секунду может выполнять одно ядро.