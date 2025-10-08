Ричмонд
У экс-депутата Госдумы Напсо изъяли 60 объектов недвижимости

Суд Сочи изъял у бывшего депутата Юрия Напсо около 60 объектов недвижимости по обвинению в коррупции. В апреле 2025 года его лишили мандата за хронические прогулы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск прокуратуры об изъятии около 60 объектов недвижимости у бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо и его близких. Активы обращены в доход государства в рамках антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката экс-парламентария Романа Баранникова.

Информация об этом была озвучена в ходе другого судебного процесса, который касается спора вокруг служебной квартиры бывшего депутата в Москве.

Юрий Напсо был депутатом Госдумы с 2007 года. Как уточнили в пресс-службе нижжней палаты парламента, весной этого года его единогласным решением лишили мандата за систематические прогулы

Этому предшествовало разбирательство профильной комиссии, которая установила, что с апреля 2023 года Напсо часто брал больничные, а в промежутках между ними просто не выходил на работу.