Последние новости к вечеру 8 октября 2025 года

Обзор последних новостей к вечеру 8 октября 2025 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 8 октября — в проекте Новости Mail.

Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске

Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, приходится констатировать, что мощный импульс Анкориджа в пользу договоренностей усилиями противников и усилиями сторонников “войны до последнего украинца”, прежде всего среди европейцев, оказался в значительной мере исчерпан», — сказал замглавы МИД Сергей Рябков.

Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония

Источник: РИА "Новости"

Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

ВС РФ освободили село в Запорожской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения группировки войск «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Новогригоровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.

Вдова генерала Кириллова избрана сенатором от Костромской области

Источник: РИА "Новости"

Депутаты Костромской облдумы избрали в качестве своего представителя в Совфеде Светлану Кириллову («Единая Россия», ЕР). Она — вдова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который погиб при теракте ВСУ в декабре 2024 года.

В Петербурге убили архитектора Александра Супоницкого

Источник: РИА "Новости"

В центре Санкт-Петербурга на улице Кременчугской был застрелен архитектор, спроектировавший станцию метро «Горьковская», Александр Супоницкий. Как сообщили в Следкоме, возбуждено уголовное дело.

