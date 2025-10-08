Последние новости к вечеру 8 октября 2025 года

Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске
Госдума расторгла соглашение с США об утилизации плутония
Государственная дума денонсировала межправительственное соглашение с Соединенными Штатами по утилизации плутония, а также сопутствующие договоры, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
ВС РФ освободили село в Запорожской области
Подразделения группировки войск «Восток» вытеснили противника из населенного пункта Новогригоровка Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
Вдова генерала Кириллова избрана сенатором от Костромской области
Депутаты Костромской облдумы избрали в качестве своего представителя в Совфеде Светлану Кириллову («Единая Россия», ЕР). Она — вдова начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который погиб при теракте ВСУ в декабре 2024 года.
В Петербурге убили архитектора Александра Супоницкого
В центре Санкт-Петербурга на улице Кременчугской был застрелен архитектор, спроектировавший станцию метро «Горьковская», Александр Супоницкий. Как сообщили в Следкоме, возбуждено уголовное дело.