Экс-главу Цимлянского городского поселения подозревают в халатности

В Цимлянском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения. Его подозревают в халатности, которая привела к растрате более двух миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.