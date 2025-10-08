Ричмонд
Экс-главу Цимлянского городского поселения подозревают в халатности

В Цимлянском районе бывшего главу администрации подозревают в завышении цены контракта.

Источник: Комсомольская правда

В Цимлянском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Цимлянского городского поселения. Его подозревают в халатности, которая привела к растрате более двух миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. Чиновник, отвечая за организацию аукциона на содержание автомобильных дорог и тротуаров, утвердил заведомо завышенную начальную цену муниципального контракта. Рассчет был основан на нормативе затрат, который уже не действовал.

В результате его бездействия торги были проведены, а контракт заключен по необоснованно высокой стоимости. Последующая проверка показала, что действия экс-чиновника нанесли ущерб местному бюджету в размере свыше дух миллионов рублей.

— В настоящее время следствием проводятся необходимые следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств преступления, — сказано в сообщении.

