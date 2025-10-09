Центр спорта Горьковского автозавода открыли после реконструкции

Центр спорта Горьковского автозавода открыли в Нижнем Новгороде после реконструкции 8 октября.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев, центр знаком многим автозаводцам под прежним названием — Дом физкультуры с бассейном.
«Я сам там научился плавать и даже показал сегодня коллегам дорожку, где меня спасали при помощи специального спортинвентаря. Его современный аналог и сейчас на месте», — рассказал градоначальник.
Он отметил, что в центре спорта Автозавода создан современный комплекс для всей семьи: бассейн для грудничков, многофункциональный зал для мини-футбола и других видов спорта.
Глава города напомнил, что за последние несколько лет совместно с ГАЗом был отремонтирован стадион «Чайка» (ранее стадион ручных игр), построен Центр спортивных единоборств.
«Надеюсь, что это не последняя совместная инициатива», — добавил он.