Из защитницы в преступницу прямо в зале суда: юристка в попытке помочь клиенту зашла слишком далеко

В Туймазинском районе Башкирии завершилось расследование дела против адвоката, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
По данным ведомства, с ноября 2024 года по январь этого года обвиняемая, защищая свою доверительницу в мировом суде по делу о побоях, получила доступ к медицинским документам потерпевшей. Адвокат изготовила копии этих документов, представила их в суд, а также публично огласила конфиденциальные сведения о состоянии здоровья потерпевшей в присутствии третьих лиц.
Поступок юристки был призван опровергнуть доводы потерпевшей о проблемах со здоровьем, возникших после нанесения побоев. Таким образом, обвиняемая нарушила врачебную тайну и право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни.
Материалы возбужденного против адвоката уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
