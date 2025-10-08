Из защитницы в преступницу прямо в зале суда: юристка в попытке помочь клиенту зашла слишком далеко

По данным ведомства, с ноября 2024 года по январь этого года обвиняемая, защищая свою доверительницу в мировом суде по делу о побоях, получила доступ к медицинским документам потерпевшей. Адвокат изготовила копии этих документов, представила их в суд, а также публично огласила конфиденциальные сведения о состоянии здоровья потерпевшей в присутствии третьих лиц.