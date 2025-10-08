Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из защитницы в преступницу прямо в зале суда: юристка в попытке помочь клиенту зашла слишком далеко

В Башкирии адвоката осудят за разглашение врачебной тайны.

Источник: Комсомольская правда

В Туймазинском районе Башкирии завершилось расследование дела против адвоката, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.

По данным ведомства, с ноября 2024 года по январь этого года обвиняемая, защищая свою доверительницу в мировом суде по делу о побоях, получила доступ к медицинским документам потерпевшей. Адвокат изготовила копии этих документов, представила их в суд, а также публично огласила конфиденциальные сведения о состоянии здоровья потерпевшей в присутствии третьих лиц.

Поступок юристки был призван опровергнуть доводы потерпевшей о проблемах со здоровьем, возникших после нанесения побоев. Таким образом, обвиняемая нарушила врачебную тайну и право потерпевшей на неприкосновенность частной жизни.

Материалы возбужденного против адвоката уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.