В Набережных Челнах капитально отремонтировали улицу Маршала Жукова

Там построили новые развороты, пешеходные тротуары, сделали велодорожки и ливневую канализацию.

Капитальный ремонт улицы Маршала Жукова провели в Набережных Челнах Республики Татарстан по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в исполнительном комитете города.

Улица Маршала Жукова находится между Сармановским трактом и улицей Низаметдинова. Там специалисты построили новые развороты, пешеходные тротуары из брусчатки, сделали велодорожки и ливневую канализацию. Также на территории заменили бордюрный камень, установили дорожные знаки, металлические ограждения, нанесли разметку и провели озеленение. Начальник Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков отметил, что, несмотря на небольшую протяженность улицы — километр с небольшим, на ней всегда активное движение машин и пешеходов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.