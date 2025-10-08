В Набережных Челнах капитально отремонтировали улицу Маршала Жукова

Улица Маршала Жукова находится между Сармановским трактом и улицей Низаметдинова. Там специалисты построили новые развороты, пешеходные тротуары из брусчатки, сделали велодорожки и ливневую канализацию. Также на территории заменили бордюрный камень, установили дорожные знаки, металлические ограждения, нанесли разметку и провели озеленение. Начальник Госавтоинспекции Набережных Челнов Радий Кадиков отметил, что, несмотря на небольшую протяженность улицы — километр с небольшим, на ней всегда активное движение машин и пешеходов.