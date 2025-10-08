Ричмонд
Легкоатлет из Подмосковья побил рекорд России на Казанском полумарафоне

Владимир Никитин преодолел дистанцию 21,1 км меньше чем за час.

Владимир Никитин из Московской области побил рекорд России на национальном полумарафоне в Казани, организованном по госпрограмме «Спорт России». Легкоатлет преодолел дистанцию 21,1 км за 59 минут 51 секунду и завоевал медаль высшей пробы, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.

Уточним, Казанский национальный полумарафон состоялся 4−5 октября. Во второй день участники состязались на двух дистанциях — 21,1 и 10 км. В ведомстве отметили, что одновременно представитель Подмосковья поставил еще один рекорд, пробежав 15 км за 42 минуты 40 секунд. Спортсмен стал лучшим среди россиян. Кроме того, в сентябре во время выступления на Московском марафоне Владимир Никитин обновил собственный рекорд России на 10 км.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.