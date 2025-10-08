Легкоатлет из Подмосковья побил рекорд России на Казанском полумарафоне

Уточним, Казанский национальный полумарафон состоялся 4−5 октября. Во второй день участники состязались на двух дистанциях — 21,1 и 10 км. В ведомстве отметили, что одновременно представитель Подмосковья поставил еще один рекорд, пробежав 15 км за 42 минуты 40 секунд. Спортсмен стал лучшим среди россиян. Кроме того, в сентябре во время выступления на Московском марафоне Владимир Никитин обновил собственный рекорд России на 10 км.