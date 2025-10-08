Легкоатлет из Подмосковья побил рекорд России на Казанском полумарафоне

Владимир Никитин из Московской области побил рекорд России на национальном полумарафоне в Казани, организованном по госпрограмме «Спорт России». Легкоатлет преодолел дистанцию 21,1 км за 59 минут 51 секунду и завоевал медаль высшей пробы, сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта.
Уточним, Казанский национальный полумарафон состоялся 4−5 октября. Во второй день участники состязались на двух дистанциях — 21,1 и 10 км. В ведомстве отметили, что одновременно представитель Подмосковья поставил еще один рекорд, пробежав 15 км за 42 минуты 40 секунд. Спортсмен стал лучшим среди россиян. Кроме того, в сентябре во время выступления на Московском марафоне Владимир Никитин обновил собственный рекорд России на 10 км.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.