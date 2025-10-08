В Воронежской области газифицировали 3 школы и детский сад

Школы и детский сад газифицировали в Воронежской области, сообщили в министерстве строительства региона. Переход на более экологичное топливо снижает содержание загрязняющих веществ в атмосфере, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В микрорайоне Подгорное и Ленинском районе Воронежа к газу подведены две школы — на 1,5 тысячи и 660 учеников. Для подключения учреждений специалисты построили 400 метров сетей в Подгорном и реконструировали газопровод протяженностью 70 метров в Ленинском.
В селе Гремячье Хохольского района газифицирована школа на 350 учеников. Для этого построили 27 метров газовых сетей. В Коминтерновском районе Воронежа к системе газоснабжения подключен новый детский сад, рассчитанный на 600 воспитанников. Там был построен газопровод длиной 145 метров.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.