Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнекамске завершили капремонт улицы Лесной

Там появились велодорожки и тротуары, остановочные павильоны, а также опоры освещения.

Капитальный ремонт улицы Лесной в Нижнекамске Татарстана провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили участок от улицы Гагарина до Мурадьяна, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района.

Протяженность ремонтируемой дороги составила 2,3 км. Теперь по улице проложены велодорожки и тротуары, размещены современные остановочные павильоны, а также обеспечено качественное освещение с помощью 308 опор. Дополнительную безопасность дают 374 установленных дорожных знака.

Улица Лесная — самая протяженная дорога, которую отремонтировали в этом году. Это важная транспортная артерия, которая ведет к городской набережной, парку «Солнечная поляна» и связывает густонаселенные районы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.