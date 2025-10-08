В Нижнекамске завершили капремонт улицы Лесной

Капитальный ремонт улицы Лесной в Нижнекамске Татарстана провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты обновили участок от улицы Гагарина до Мурадьяна, сообщили в исполнительном комитете Нижнекамского муниципального района.
Протяженность ремонтируемой дороги составила 2,3 км. Теперь по улице проложены велодорожки и тротуары, размещены современные остановочные павильоны, а также обеспечено качественное освещение с помощью 308 опор. Дополнительную безопасность дают 374 установленных дорожных знака.
Улица Лесная — самая протяженная дорога, которую отремонтировали в этом году. Это важная транспортная артерия, которая ведет к городской набережной, парку «Солнечная поляна» и связывает густонаселенные районы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.