Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 1300 бегунов приняли участие в Суздальском полумарафоне

Речь идет в том числе об атлетах из Белоруссии, Казахстана и Мексики.

Суздальский полумарафон состоялся 5 октября по государственной программе «Спорт России». Более 1300 атлетов приняли в нем участие, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.

Уточним, что полумарафон собрал бегунов из четырех стран: России, Белоруссии, Казахстана и Мексики. Участники спортивного мероприятия, попробовавшие свои силы на основных дистанциях, насладились видами центральных улиц города, а также посмотрели Суздальский кремль, Ризоположенский и Спасо-Евфимиев монастыри, Воскресенскую, Никольскую, Смоленскую и Симеоновскую церкви, Торговые палаты.

Для марафонцев подготовили трассы разных уровней сложности. Минимальная дистанция составляла 3 км, максимальная — 21,1 км. Для самых юных атлетов провели отдельный забег на 400 м. Каждому участнику достались подарок в стартовом пакете и медаль. Еще для бегунов развернули полевую кухню, также состоялось выступление кавер-группы.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.