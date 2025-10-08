Более 1300 бегунов приняли участие в Суздальском полумарафоне

Суздальский полумарафон состоялся 5 октября по государственной программе «Спорт России». Более 1300 атлетов приняли в нем участие, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Владимирской области.
Уточним, что полумарафон собрал бегунов из четырех стран: России, Белоруссии, Казахстана и Мексики. Участники спортивного мероприятия, попробовавшие свои силы на основных дистанциях, насладились видами центральных улиц города, а также посмотрели Суздальский кремль, Ризоположенский и Спасо-Евфимиев монастыри, Воскресенскую, Никольскую, Смоленскую и Симеоновскую церкви, Торговые палаты.
Для марафонцев подготовили трассы разных уровней сложности. Минимальная дистанция составляла 3 км, максимальная — 21,1 км. Для самых юных атлетов провели отдельный забег на 400 м. Каждому участнику достались подарок в стартовом пакете и медаль. Еще для бегунов развернули полевую кухню, также состоялось выступление кавер-группы.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.