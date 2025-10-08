В Воронежской области от мусора очистили берег реки Савалы

«Более десяти лет после сезона отпусков мы проводим уборку берега реки, а также прилегающего к нему участка леса. Нужно отметить, что мусора год от года становится меньше. Все желающие могут проявить инициативу и очистить берега водоемов, находящихся на территории населенных пунктов, в которых они проживают», — рассказала начальник сектора по экологии и природопользованию администрации Грибановского муниципального района Маргарита Чеботкова.