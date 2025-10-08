В Воронежской области от мусора очистили берег реки Савалы

Всероссийская акция «Вода России» состоялась в Воронежской области 3 октября по национальному проекту «Экологическое благополучие». Во время нее волонтеры очистили от мусора берег реки Савалы, сообщили в Грибановском районе.
В уборке приняли участие 38 человек. Они очистили от мусора не только водоохранную зону, но прилегающую лесную территорию. Уборка прошла в традиционных местах отдыха в селах Листопадовка, Поляна, деревне Красовке и поселке Тупки. Общая протяженность очищенного от мусора участка превысила 2 километра. Всего волонтеры собрали около 3 кубических метров бытовых отходов.
«Более десяти лет после сезона отпусков мы проводим уборку берега реки, а также прилегающего к нему участка леса. Нужно отметить, что мусора год от года становится меньше. Все желающие могут проявить инициативу и очистить берега водоемов, находящихся на территории населенных пунктов, в которых они проживают», — рассказала начальник сектора по экологии и природопользованию администрации Грибановского муниципального района Маргарита Чеботкова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.