В Ростовской области выбрали лучшие региональные школьные столовые

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2025» провели в Ростовской области, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций. Создание комфортных условий для детей в образовательных учреждениях отвечает целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
«В номинации “Лучшая столовая городской школы” одержал победу лицей № 102 города Ростова-на-Дону, а звание “Лучшая столовая сельской школы” — у Глубочанской школы № 8 Зимовниковского района. В этом году конкурсные испытания проходили в новом инклюзивном пространстве Ростова-на-Дону “Теплица. Бережно”, где все ориентировано на потребности детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и особенностями питания», — рассказала министр образования Ростовской области Тамара Шевченко.
Всего в региональном финале участвовали шесть команд из городских и сельских учреждений образования. Теперь победители представят Ростовскую область на всероссийском этапе конкурса.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.