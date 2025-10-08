Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимирской области открыли первую очередь нового молочного комплекса

Там используют гуманные методы содержания коров, чтобы животные чувствовали себя лучше.

Первую очередь нового молочного комплекса племзавода «Нива» открыли в селе Добрынском в Суздальском районе Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Конструкции были построены за счет льготного лизинга, оформленного по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Племенной завод «Нива» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Большая часть относящихся к нему земель расположена в Камешковском районе, но хозяйство расширяется. Так, в прошлом году началась реализация инвестпроекта по созданию нового комплекса на 1 тысячу голов в Суздальском районе. После запуска первой очереди комплекс стал вмещать 480 коров. При этом доильный процесс полностью автоматизирован.

«Комплекс очень комфортный для животных — он вмещает в себя около 700 голов, а обслуживают его примерно 20 сотрудников. Планируем расширяться дальше — увеличим стадо до 1500 коров с объемом молока 50 тонн в сутки», — поделился гендиректор племенного завода «Нива» Олег Якимов.

Уточняется, что на предприятии коров переводят на беспривязное содержание — оно считается более гуманным. В том числе благодаря этому на племенном заводе увеличились надои, а сами животные стали чувствовать себя заметно лучше.

«Дворы стали больше, у коров больше простора для перемещения. Комплекс полностью автоматизирован — есть система навозоудаления, в коровнике висят чесалки. После привязных дворов здесь буренки чувствуют себя как в санатории», — сказала главный зоотехник племзавода Марина Милюкова.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.