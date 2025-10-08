Во Владимирской области открыли первую очередь нового молочного комплекса

Первую очередь нового молочного комплекса племзавода «Нива» открыли в селе Добрынском в Суздальском районе Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Конструкции были построены за счет льготного лизинга, оформленного по нацпроекту «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Племенной завод «Нива» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Большая часть относящихся к нему земель расположена в Камешковском районе, но хозяйство расширяется. Так, в прошлом году началась реализация инвестпроекта по созданию нового комплекса на 1 тысячу голов в Суздальском районе. После запуска первой очереди комплекс стал вмещать 480 коров. При этом доильный процесс полностью автоматизирован.
«Комплекс очень комфортный для животных — он вмещает в себя около 700 голов, а обслуживают его примерно 20 сотрудников. Планируем расширяться дальше — увеличим стадо до 1500 коров с объемом молока 50 тонн в сутки», — поделился гендиректор племенного завода «Нива» Олег Якимов.
Уточняется, что на предприятии коров переводят на беспривязное содержание — оно считается более гуманным. В том числе благодаря этому на племенном заводе увеличились надои, а сами животные стали чувствовать себя заметно лучше.
«Дворы стали больше, у коров больше простора для перемещения. Комплекс полностью автоматизирован — есть система навозоудаления, в коровнике висят чесалки. После привязных дворов здесь буренки чувствуют себя как в санатории», — сказала главный зоотехник племзавода Марина Милюкова.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.