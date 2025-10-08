Во Владимирской области открыли первую очередь нового молочного комплекса

Племенной завод «Нива» специализируется на разведении крупного рогатого скота и производстве молока. Большая часть относящихся к нему земель расположена в Камешковском районе, но хозяйство расширяется. Так, в прошлом году началась реализация инвестпроекта по созданию нового комплекса на 1 тысячу голов в Суздальском районе. После запуска первой очереди комплекс стал вмещать 480 коров. При этом доильный процесс полностью автоматизирован.