Историка русской кухни Сюткина задержали по делу о фейках о ВС РФ

«Есть такая семейная пара Ольга и Павел Сюткины. Они с нулевых годов занимаются историей русской кухни. Писали книги, выступали по телевидению. Их работы продавались во всех популярных книжных сетях. Они выступали по Первому каналу, даже имели свои передачи. Но тут наступило 24 февраля. И внезапно эксперты по русской кухне стали проукраинскими политиками. Они начали регулярно писать не только о кухне, но и о том, как Россия загибается, умирает. Сюткины пошли бегать по иноагентским изданиям и рассказывать о том, какие плохие русские люди обижают украинцев», — писал Медведев.