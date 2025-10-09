В Калининграде операционная медсестра обматерила плачущего четырёхлетнего ребёнка

В отделении гнойной хирургии одной из больниц Калининграда медсестра обматерила рыдающего малыша. Об этом «Клопс» рассказала мама четырёхлетнего мальчика.
Виктория привезла сына с серьёзным нарывом. «Ситуация достаточно тяжёлая, нужна была операция, — рассказывает калининградка. — Место нарыва сильно болело, у малыша была высокая температура и общая слабость».
Когда мама раздевала сына, он плакал от боли и страха. «Медсестра, которая должна была присутствовать при операции, выхватила его у меня. Начала орать на ребёнка с невероятной злостью. Я была в тихом шоке. Если при матери она позволяет себе такое, то что вытворяет с детьми, которые по какой-то причине лежат в палатах без родителей?» — возмущается женщина.
На попытки урезонить медсестру та ответила, что «прыгать перед каждым пациентом» она не обязана. Виктория пригрозила, что будет жаловаться. Ситуацию смягчила врач, которая убеждала мать, что такое больше не повторится. Сама медсестра и не думала извиняться. Встретив позже Викторию в коридоре, лишь похлопала её по плечу: мол, не переживайте.
«Я написала жалобу в региональный минздрав. Там моё обращение приняли и пообещали провести проверку. Сожалею, что не записала этот кошмар на диктофон», — заявила женщина.
Ребёнок идёт на поправку. Правда, при перевязке ему нечаянно порезали ухо, когда убирали бинты.
«Клопс» отправил запрос в минздрав с просьбой прокомментировать ситуацию.