В октябре на Ростов-на-Дону обрушатся магнитные бури

Уже 12 октября жителей города ожидает следующая магнитная буря. Ее мощность составит четыре балла, а активность будет сохраняться на протяжении всего дня, ослабев лишь к вечеру. Новая волна возмущений накроет регион под конец месяца, 20 октября. Ее интенсивность достигнет пяти баллов. Однако самым серьезным испытанием станет геомагнитный шторм, прогнозируемый на 29 октября.