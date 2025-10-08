В октябре на Ростов-на-Дону обрушатся магнитные бури

По прогнозам экспертов, октябрь принесет в Ростов-на-Дону несколько волн геомагнитных возмущений. Первая буря начнется в пятницу, 10 октября, около 21:00 по московскому времени, и продлится весь следующий день.
Уже 12 октября жителей города ожидает следующая магнитная буря. Ее мощность составит четыре балла, а активность будет сохраняться на протяжении всего дня, ослабев лишь к вечеру. Новая волна возмущений накроет регион под конец месяца, 20 октября. Ее интенсивность достигнет пяти баллов. Однако самым серьезным испытанием станет геомагнитный шторм, прогнозируемый на 29 октября.
