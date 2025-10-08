Почему тапиоку называют тропическим крахмалом и за что ее любят повара

Тапиока в России — на пике популярности. Ее называют жемчугом и продуктом-хамелеоном, а бабл-ти с шариками тапиоки — любимым напитком зумеров. В руках поваров тапиока легко превращается не только в аккуратные шарики — главный ингредиент bubble tea, но и чипсы, лапшу, икру. Что такое тапиока, чем она полезна, кому не рекомендуется и какие блюда можно из нее приготовить — в материале «Газеты.Ru».
Что такое тапиока.
Тапиоку изготавливают из корней маниоки — неотропического клубнеплодного растения. Его родиной считается Бразилия, но сегодня эту пищевую культуру активно выращивают не только в Южной Америке, но и в Африке и Азии.
Многолетний вечнозеленый кустарник маниоки может достигать в высоту пяти метров. Его клубни до сих пор остаются основным продуктом питания для более чем 500 миллионов человек в мире.
В сыром виде клубни маниоки не едят — они нефротоксичны, пояснила в разговоре с «Газетой.Ru» заведующая филиалом «Октябрьская» Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области, врач-терапевт Нафисет Хачмафова. Вначале маниоку подвергают тепловой обработке — варят или жарят — и только после этого употребляют в пищу.
После специальной обработки из корнеплодов маниоки получают крахмал — тапиоку. В зависимости от обработки она может быть представлена в виде:
* мелких шариков — именно их используют как компонент bubble tea;
Сегодня тапиоку можно встретить в составе модных десертов, bubble tea и безглютеновой выпечки. Этот продукт широко представлен в аниме, корейских дорамах, кулинарных блогах и азиатских шоу.
Пищевая ценность тапиоки (на 100 г сухого продукта):
* Калорийность — 350 ккал;
В чем польза тапиоки.
У тапиоки — множество полезных свойств. Среди основных преимуществ Нафисет Хачмафова выделяет:
* Отсутствие глютена. Это делает ее подходящей для людей с целиакией.
Нутрициолог Наталья Чаевская рекомендует обратить внимание на тапиоку спортсменам.
«Высокое содержание углеводов в тапиоке обеспечивает быстрый и длительный приток энергии, что полезно при активном образе жизни и физической нагрузке», — подчеркнула она.
Чем вредна тапиока.
Несмотря на полезные свойства, вводить тапиоку в ежедневный рацион можно не всем, предупреждают эксперты.
«Тапиока содержит небольшое количество минеральных веществ, таких как калий, кальций и железо, их концентрация незначительна. Витамины в тапиоке практически отсутствуют. Все это делает продукт хорошим источником энергии, но не полноценным источником питательных веществ», — пояснила Наталья Чаевская.
Нутрициолог называет следующие риски, которые стоит учитывать при употреблении тапиоки:
* Из-за большого количества углеводов тапиока при чрезмерном употреблении может способствовать набору лишнего веса.
Тапиока в кулинарии — рецепты блюд.
Тапиока широко используется в кулинарии разных стран благодаря своей универсальности, нейтральному вкусу и способности загущать блюда. Особенно популярна она в веганской и безглютеновой кухне, а также в напитках, отметила Наталья Чаевская.
~Пудинг из тапиоки с кокосовым молоком ~
Ингредиенты:
* Тапиока — 100 г;
Приготовление.
* Положите «жемчуг» (мелкие шарики тапиоки) в кастрюлю и залейте кокосовым молоком. Оставьте набухать примерно на полчаса.
~Тыквенная каша с тапиокой~
Ингредиенты:
* Мякоть тыквы — 500 г;
Приготовление.
* Очистите тыкву от кожицы и нарежьте кубиками. Положите их в кастрюлю.
~Молочный бабл-ти~
Ингредиенты:
* Тапиока — 100 г;
Приготовление.
* Заварите крепкий черный чай.