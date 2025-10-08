Почему тапиоку называют тропическим крахмалом и за что ее любят повара

Тапиока в России — на пике популярности. Ее называют жемчугом и продуктом-хамелеоном, а бабл-ти с шариками тапиоки — любимым напитком зумеров. В руках поваров тапиока легко превращается не только в аккуратные шарики — главный ингредиент bubble tea, но и чипсы, лапшу, икру. Что такое тапиока, чем она полезна, кому не рекомендуется и какие блюда можно из нее приготовить — в материале «Газеты.Ru».