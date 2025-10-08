В Воронеже подвели итоги студенческого хакатона в сфере ИИ

Межвузовский хакатон в сфере искусственного интеллекта провели в Воронеже в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.
В хакатоне приняли участие 12 команд из Воронежского государственного университета, Воронежского государственного технического университета и Воронежского института ФСИН России. Молодые разработчики трудились над созданием GenAI-помощника на основе нейросетевой модели GigaChat. Этот вид искусственного интеллекта способен решать задачи органов исполнительной власти региона. В частности, ему можно делегировать ведение документооборота, оптимизацию и автоматизацию процессов.
Победителям хакатона вручили подарки и сертификат на посещение центра искусственного интеллекта Сбера в Москве. Наград были удостоены, в частности, Даниил Лариков, Алексей Быков, Иван Мартынов, Никита Скорынин, Виктория Ковалева и Артем Дрынов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.