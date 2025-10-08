В Успенском районе Краснодарского края прошел семинар по поддержке экспорта

Семинар «Господдержка бизнеса в условиях санкционного давления. Инструменты поддержки экспорта» состоялся в Успенском районе Краснодарского края в соответствии с задачами национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в департаменте развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона.
Цель семинара — познакомить предпринимателей с возможностями выхода на зарубежные рынки и доступными инструментами господдержки. На мероприятии обсудили особенности внешней торговли в новых экономических условиях. Также слушателям семинара рассказали о доступных услугах, оказываемых в Центре поддержки экспорта Краснодарского края. Помимо этого, с ними поделились информацией о мерах финансовой и нефинансовой помощи от Российского экспортного центра. Отдельное внимание на семинаре уделили вопросам организации внешнеэкономической деятельности и исследования зарубежных рынков.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.