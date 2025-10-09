В Калининградской области «Платон» стал терпимее к дальнобойщикам

В Калининградской области система «Платон» стала штрафовать водителей большегрузов в десять раз реже. Об этом рассказал руководитель Северо-Западного филиала оператора взимания платы «Платон» — ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» Сергей Кралюк на заседании Калининградской торгово-промышленной палаты во вторник, 8 октября.
Такое резкое сокращение связано с продолжающейся модернизацией системы. «Если в среднем Ространснадзор выставлял порядка 200 постановлений в день по Калининградской области, то сегодня это 20−30 постановлений в день. Вот буквально у меня последние данные — вчера вынесено 24 постановления всего по области», — привёл статистику специалист.
Водители жаловались на внушительные штрафы, выписанные якобы за бесплатный проезд по федеральным трассам. Представитель оператора уточнил, что снижение количества постановлений характерно и для страны в целом. Показатель в среднем по России упал почти в три раза. В Калининградской области это особенно заметно из-за её географического положения.
«Мы работы не прекращаем, — заверил Кралюк. — Любые случаи, включая те, что озвучены по посёлку Родники, находятся под особым контролем. Постоянно идёт тестинг и предлагаются изменения владельцу системы, чтобы модернизировать её для купирования проблем и улучшения работы».
Компания ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» отвечает за внедрение и эксплуатацию системы взимания платы с большегрузов. Таким образом возмещается вред федеральным дорогам, который наносят машины с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн.
В июле грузоперевозчики региона забили тревогу: фирмам стали прилетать огромные штрафы за мнимые нарушения. Предприниматели жалуются, что в Ространснадзоре часто даже не отвечают и оспорить ошибки невозможно.