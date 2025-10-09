В Калининградской области «Платон» стал терпимее к дальнобойщикам

Такое резкое сокращение связано с продолжающейся модернизацией системы. «Если в среднем Ространснадзор выставлял порядка 200 постановлений в день по Калининградской области, то сегодня это 20−30 постановлений в день. Вот буквально у меня последние данные — вчера вынесено 24 постановления всего по области», — привёл статистику специалист.