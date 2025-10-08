Свыше 170 участников объединил финатлон в Москве

Мероприятия финатлона завершились 4 октября. Молодые люди продемонстрировали свою способность к обучению и творческому развитию. Теперь они осваивают практические навыки управления проектами с помощью современных цифровых инструментов. Эти умения станут залогом их успешной карьеры. Кроме того, наряду со льготами, которые участники получили как победители олимпиады по финбезопасности, ребятам начислят дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений.