Свыше 170 участников объединил финатлон в Москве

Финатлон MeetUP для победителей и призеров Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, устойчивому развитию и защите прав потребителей финансовых услуг состоялся в Москве. Участие в нем приняли свыше 170 старшеклассников, сообщили в ОООП «ФинПотребСоюз».
Мероприятия финатлона завершились 4 октября. Молодые люди продемонстрировали свою способность к обучению и творческому развитию. Теперь они осваивают практические навыки управления проектами с помощью современных цифровых инструментов. Эти умения станут залогом их успешной карьеры. Кроме того, наряду со льготами, которые участники получили как победители олимпиады по финбезопасности, ребятам начислят дополнительные баллы в качестве индивидуальных достижений.
Финатлон MeetUP является завершающим этапом образовательного цикла олимпиады. По сути это интенсивный тренинг, который дает участникам практические навыки и возможность установить профессиональные контакты.
