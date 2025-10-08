Правительство Молдовы объявило о выдаче компенсаций за электроэнергию аж на два месяца: О том, сколько будет стоить свет — не уточняется

Правительство выделит компенсации потребителям электроэнергии на сентябрь-октябрь за первые потребленные 110 кВт·ч, сообщил министр труда и соцзащиты Бузу.
Компенсации за электроэнергию автоматически включаются в квитанции.
Власти планируют потратить на предоставление компенсаций около 230 млн леев за два месяца.
А чего только на два месяца? После формирования другого правительства помощь урежут или еще какие-то сюрпризы выкинут?
