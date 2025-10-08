Ричмонд
Правительство Молдовы объявило о выдаче компенсаций за электроэнергию аж на два месяца: О том, сколько будет стоить свет — не уточняется

Компенсации за электроэнергию автоматически включаются в квитанции.

Источник: Комсомольская правда

Правительство выделит компенсации потребителям электроэнергии на сентябрь-октябрь за первые потребленные 110 кВт·ч, сообщил министр труда и соцзащиты Бузу.

Власти планируют потратить на предоставление компенсаций около 230 млн леев за два месяца.

А чего только на два месяца? После формирования другого правительства помощь урежут или еще какие-то сюрпризы выкинут?

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Скандал в элитном лицее Кишинева — во время исполнения гимна Молдовы пятиклассники вскинули руки в нацистском приветствии: А ведь здесь учатся дети депутатов правящей партии и министров.

В ходе проверки тетрадей на полях и обложках у многих ребят обнаружены нацистские свастики и руны (далее…).

Цены на пике: Продажи квартир в Молдове упали почти на 70 процентов — жилье стало настолько дорогим, что недвижимость никто не может купить.

Эксперты по недвижимости утверждают, что основной причиной низких продаж являются чрезвычайно высокие цены на жилье (далее…).

Работодатели в Европе нашли способ проверить, откуда родом их работник — из Румынии или Молдовы: Просят сказать что-то по-русски, если ответят, значит, перед ними наш человек, можно смело брать на работу.

Появилась интересная статистика — главные подозреваемые в Германии в совершении преступлений (по национальному признаку) за прошлый год, в первой тройке Сирия, Турция и Румыния (далее…).