Новые проекты, инициативы и штрихи. Абельская о расширении культурной афиши СГ

8 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реализация союзных проектов предполагает вовлечение широкого круга деятелей культуры — кинематографистов, артистов, творческих коллективов. На это обратила внимание заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания по культуре, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ирина Абельская в общении с журналистами по итогам заседания Комиссии Парламентского собрания по культуре Союзного государства в Гомеле, передает корреспондент БЕЛТА.
В повестке дня — вопросы финансирования союзных проектов в сфере культуры, приоритетные направления безопасности СГ, разработка и согласование новых проектов и мероприятий.
«Повестка вышла очень насыщенной и одновременно напряженной. Проектов много, на первый взгляд, каждый из них важен и нужен. Сегодня активно обсуждали возможность улучшения и расширения существующих проектов за счет новых инициатив», — пояснила Ирина Абельская.
По ее словам, эти мероприятия всем известны, они на слуху, активно работают и вовлекают огромное количество участников, зрителей и слушателей. «К примеру, международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”. Это замечательное действо проходит каждый год. И география культур уже вышла далеко за рамки славянского мира. Сегодня мы обсуждали инициативы интересных молодежных проектов, выступления уникальных творческих коллективов именно в рамках “Славянского базара”. Это будет содействовать еще более широкой популяризации этих направлений, даст возможность более широкого вовлечения различных регионов Беларуси и России в рамках фестивального Дня Союзного государства. В целом только добавит красок этому потрясающему проекту, который, на мой взгляд, будет жить еще очень и очень долго», — акцентировала она.
Также шла речь о безопасности, патриотическом воспитании, идеологии. «По этим направлениям предлагалось для обсуждения много проектов, связанных с разработками цифровых платформ, видеопроектов, созданием документальных фильмов. Их реализация предполагает вовлечение широкого круга деятелей культуры — кинематографистов, артистов, творческих коллективов», — добавила Ирина Абельская.
По ее мнению, и в Беларуси создан четкий лист мероприятий в сфере культуры. Они проходят с определенной периодичностью, они узнаваемы и стали визитной карточкой того или иного региона, а также страны в целом. Вместе с тем каждое из них можно дополнить и еще больше украсить его программу элементами предлагаемых проектов СГ. «К примеру, мы говорили о республиканском фестивале национальных культур, который традиционно принимает Гродно. Было высказано предложение расширить его рамки с привлечением национальных культур регионов России. Это позволит пригласить еще больше творческих и талантливых людей», — пояснила она.
Ирина Абельская подчеркнула, что инициатив действительно много. «Все они будут детально изучены экспертами, заинтересованными министерствами и ведомствами. Самые актуальные реализуют. Также ожидаем, что на следующем заседании увидим новые предложения», — заключила она.
Заседание Комиссии Парламентского собрания по культуре Союзного государства в Гомеле объединило участников из двух стран — депутатов, экспертов, представителей министерств культуры и др. Принято решение, что в следующий раз обсуждение актуальной повестки состоится в России. -0-