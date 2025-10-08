Новые проекты, инициативы и штрихи. Абельская о расширении культурной афиши СГ

По ее словам, эти мероприятия всем известны, они на слуху, активно работают и вовлекают огромное количество участников, зрителей и слушателей. «К примеру, международный фестиваль искусств “Славянский базар в Витебске”. Это замечательное действо проходит каждый год. И география культур уже вышла далеко за рамки славянского мира. Сегодня мы обсуждали инициативы интересных молодежных проектов, выступления уникальных творческих коллективов именно в рамках “Славянского базара”. Это будет содействовать еще более широкой популяризации этих направлений, даст возможность более широкого вовлечения различных регионов Беларуси и России в рамках фестивального Дня Союзного государства. В целом только добавит красок этому потрясающему проекту, который, на мой взгляд, будет жить еще очень и очень долго», — акцентировала она.